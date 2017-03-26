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إصابة أكثر من 30 شخصًا في انفجار غازي قرب ليفربول شمال شرق انجلترا

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إصابة أكثر من 30 شخصًا في انفجار غازي قرب ليفربول شمال شرق انجلترا إصابة أكثر من 30 شخصًا في انفجار غازي قرب ليفربول شمال شرق انجلترا

مصراوي Masrawy

إصابة أكثر من 30 شخصًا في انفجار غازي قرب ليفربول

لندن - (د ب أ):

أصيب 34 شخصا على الأقل، اثنان منهم إصابتهما خطيرة، عندما انهارت عدة مبان، فيما يعتقد أنه انفجار غاز، بالقرب من ليفربول بشمال شرق انجلترا، طبقا لما ذكرته خدمات الإنقاذ اليوم الاحد.

وسمع السكان في بلدة ويرال دوي الأنفجار، الذي وقع مساء أمس السبت، على بعد كيلومترات. وتظهر صور، تم التقاطها من الهواء، مجمعا بأكمله منهار.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فإن المبنى يضم استوديو للرقص.

وتم إخلاء مبان مجاورة وتطويق المنطقة، لاسباب أمنية.

وتشمل الاضرار التي لحقت بالمبان القريبة من المبنى المدمر، واجهات مهدمة ونوافذ مهشمة وأسقف لحقت بها أضرار جزئية.

وتم إيواء بعض السكان في المناطق المجاورة في كنيسة.

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مصراوي Masrawy

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