بمجرد النظر.. كيف تتعرف على صلابة منزلك في خطوتين؟

كتبت- ميرا ماهر

بعد توالي أحداث سقوط العقارات في عدة مناطق، يمكنك بعلامات بسيطة جداً تحديد جودة عقارك، والتي يمكن لأي شخص عادي تحديدها.

حيث ذكر دكتور محمد عادل شبل أستاذ الهندسة المعمارية جامعة القاهرة "لمصراوي" أنه بمجرد شك الفرد في وجود خطر ما بسبب وجود حفر في أرض مجاوره أو بناء جديد مجاور، والذي قد يؤثر على أعمدة عقارك، يمكنك تحديد جودة عقارك من خلال تلك العلامات والتي يمكن للشخص العادي ملاحظتها:

1-دلائل ظاهرية كوجود تصدعات أو شروخ ظاهرة في الأعمده بشرط أن تكون هذه الشروخ متصلة من أول العمود لآخره، كما أنها تكاد تكون موجوده في طابق كامل، وتختلف شقوق الأعمدة عن شقوق الجدران حيث أن تلك الأخيره لا تشكل أي خطر على المبنى وفي أسوأ الظروف يتم علاج تلك الشقوق وهدم الجدار المتصدع وبناء آخر.

2-وجود مياه جوفيه تحت المبنى بحيث تصل إلى عمود من الأعمدة في "البدروم" مما يشكل خطر على المبنى.

كما وضح "شبل" أنه يمكن للأشخاص المقبلين على شراء عقار جديد بأن يتأكد من سنة إنشاؤه، حيث ذكر أن لكل عقار عمر زمني، كما أنه يمكن بمجرد النظر للرسومات الهندسية للمبنى تحديد ما إذا كان المنشأ هيكلي " أي يعتمد على العمود والكمره" أم هو بناء قديم ذو حوائط حاملة "أي أن المبنى محمل بالكامل على حوائط سميكة".

وأضاف أنه يجب الاتجاه على الفور للإدارة الهندسية الخاصة بالحي لتقديم شكوى في حالة وجود تصدعات في المبنى، كما يمكن لمهندسي مجسات التربة تحديد المشاكل التي قد تهدد العقار.