بالصور- أطباء التكليف يتظاهرون أمام دار الحكمة: الإضراب هو الحل

كتب- أحمد جمعة:

تظاهر العشرات من أطباء التكليف، أمام مقر دار الحكمة اليوم الأحد؛ اعتراضًا على قواعد حركة التكليف الحالية والتي قامت بفصل حركة نيابات المستشفيات التعليمية عن حركة النيابات العادية.

وشاركت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، والدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد، في التظاهرة.

وردد المشاركون هتافات: "الإضراب هوّ الحل.. طول ما طبيب مصر بيتذل"، كما رفعوا لافتات مكتوب عليها: "مش هنسجل"، و"تأمين الوحدات الصحية"، و"لا لفصل التعليمي".

كانت وزارة الداخلية اعترضت على إقامة التظاهرة أمام مبنى وزارة الصحة بوسط القاهرة، تنفيذًا للحكم القضائي بعد التظاهر بجوار المنشآت العامة.

وقالت النقابة إن تظاهرة أطباء التكليف تأتي نظرا لعدم التوصل مع المسئولين لحلول تلبي الحد الأدنى من مطالب الأطباء التي تصب في صالح المنظومة الصحية وتهدف لعدم الإضرار بالوحدات الطبية بالمناطق النائية، وتأتي الوقفة الاحتجاجية للتعبير عن مطالب الأطباء العادلة.