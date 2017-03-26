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سيدة تتوسل "السيسي" باكية بعد انهيار عقار بولاق: " الحقنا يا ريس"-(فيديو)

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سيدة تتوسل "السيسي" باكية بعد انهيار عقار بولاق: " الحقنا يا ريس"-(فيديو) سيدة تتوسل "السيسي" باكية بعد انهيار عقار بولاق: " الحقنا يا ريس"-(فيديو)

مصراوي Masrawy

انهيار عقار ببولاق ابو العلا

كتب - صابر المحلاوي:
"أنا هنام على باب الإذاعة والتليفزيون وعلى باب الأقسام، انقذنا يا سيادة الرئيس".. بهذه الكلمات توسلت سيدة خمسينية من ضحايا عقارات بولاق الثلاثة المنهارة، فجر اليوم، بالرئيس عبد الفتاح للتدخل لإنقاذهم من التشرد في الشوارع.

وتابعت، في مقطع لـ"مصراوي": "الحقنا يا سيادة الرئيس، انقذ أهالي بولاق من المنازل التي تتساقط عليهم". وانتقدت منع أهالي المنطقة من إعادة بناء منازلهم وتحرير محاضر لمن يقوم بذلك قائلة: "معانا فلوس، وعايزين نبني بيوتنا، ولكن من يقوم بذلك يتم ضبطه وتحرير محضر له لتصبح قضية".

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغاً من غرفة النجدة، بانهيار عقار سكني في بولاق أبو العلا، وكلف اللواء علاء عبد الظاهر نائب مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بتحرك قوات الدفاع المدني لموقع الحادث للوقوف على ظروفه.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين نتيجة لحادث انهيار جزئي لـ3 عقارات متلاصقة، بشارع بولاق أبو العلا الجديد.

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مصراوي Masrawy

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