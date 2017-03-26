أخبار عاجلة

«احنا في مصيبة سودا».. 8 مشاهير ردوا على فيديو قنص «داعش» لجنود بسيناء -
الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية -
حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة -
بوتين ربما يجتمع مع تيلرسون خلال زيارته الحالية لموسكو -
بوتين: العلاقات الروسية-الأمريكية تدهورت منذ تسلم ترامب السلطة -
الأخبار - النقابات المهنية تعقد مؤتمراً لتأكيد دعم جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب -
الجبلاية تعرض على الأهلي والزمالك المشاركة في الشاطئية بمواليد 97 -
مجدي عبدالغني يصدر أوامره بسحب سيارة الجبلاية من رئيس الاتحاد السابق -
فتحي يهنئ «زكريا» بعيد ميلاده وحفل زواجه -
يد الأهلي والزمالك وجها لوجه في السوبر الأفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

نائبة تهاجم وزيري الزراعة والري لغيابهما عن اجتماعات اللجنة

Google+ Print
نائبة تهاجم وزيري الزراعة والري لغيابهما عن اجتماعات اللجنة نائبة تهاجم وزيري الزراعة والري لغيابهما عن اجتماعات اللجنة

مصراوي Masrawy

النائبة هالة أبو السعد

كتب- أحمد علي:

هاجمت النائبة هالة أبو السعد، وزيري الزراعة والري، ورئيس هئية الثروة السمكية، بسبب عدم حضورهم اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، اليوم الأحد.

وقالت أبو السعد- خلال كلمتها باجتماع لجنة الزراعة- إن عدم حضور الوزيرين ورئيس هيئة الثروة السمكية استهانة بالمجلس، ولابد من وضع حد لهذه الممارسات المستمرة من قبل المسئولين حيال اللجان النوعية، خاصة أن الموضوعات التى سيتم مناقشتها تتطلب حضورهم لاتخاذ قرار.

وعلق النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، على غياب وزيرا الزراعة والري ورئيس هيئة الثروة السمكية قائلًا: "مينفعش وعتابنا على المسئولين اللى بيغيبوا وبأذن الله عتابنا يوصل للحكومة وهنوصله للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان".

وطالبت أبو السعد،عضو مجلس النواب، خلال كلمته فى اجتماع اللجنة اليوم، بدعم الصيادين على مستوى الجمهورية الذين يشكلون هم وأسرهم اكثر من 5.5 مليون شخص.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية

الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم