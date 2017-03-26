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مدير أمن الفيوم يقود أكبر حملة لاختراق مركز الإرهاب في "دار السلام"

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مصراوي Masrawy

مدير أمن الفيوم يقود أكبر حملة لاختراق مركز الإرها

الفيوم – حسين فتحي:
بالملابس غير الرسمية، قاد اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، أكبر حملة لاختراق أحد أوكار الإرهاب بقرية دار السلام "الزربي"، التابعة لمركز طامية لضبط الخارجين على القانون وموردي الأسلحة للعناصر الإرهابية، لاسيما وأن القرية كانت معقلا أساسيا لعناصر تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، وارتكب العديد من أبنائها جرائم قتل لأفراد وضباط الشرطة، وحرق الأقسام عقب فض اعتصامي الإخوان برابعة والنهضة.
أسفرت الحملة، عن ضبط سيد علي أحمد، 60 سنة، أكبر مورد للسلاح للعناصر الإرهابية، والهارب من 11 قضية اتجار في السلاح، وعلي أحمد حامد محمود، وشهرته "بخ"، بحوزته بندقية خرطوش، متعددة الطلقات، وكذلك القبض على 39 هاربا من أحكام تتعلق بالسير في مسيرات، واستخدام العنف ضد ضباط، وأفراد الشرطة.
كما أسفرت الحملة عن إزالة 92 حالة تعدٍ على الطريق العام ومبانٍ مخالفة.
وقال مدير الأمن إنه يقود الحملات بنفسه، لإعادة الانضباط للشارع الفيومي، خاصة وأن الاهتمام الأمني كان يقتصر على المدينة فقط، على حساب القرى والنجوع.

مدير أمن الفيوم يقود أكبر حملة لاختراق مركز الإرهاب (2)

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