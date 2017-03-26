الشرطة تُعيد فتاه تركت المنزل بسبب سوء معاملة أسرتها

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

نجحت رجال الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، اليوم الأحد، في إعادة فتاه تركت منزل أسرتها، بسبب سوء معاملة والدتها لها.

تلقى قسم شرطة محطة سكك حديد المنيا، إخطارًا من الخدمات الأمنية المعينة برصيف المحطة، بتواجد فتاة على رصيف المحطة لفترة طويلة دون استقلالها أي قطار.

وبالفحص، تبين أنها تدعى "ع .ا"، 18 سنة " وبمناقشتها قررت تركها لمنزل أهليتها بسبب سوء معاملة والدتها لها.

وبتكثيف الجهود تم التوصل إلى عم الفتاة "د.ش"، 48 سنة، الذي حضر لديوان القسم، وأبدى رغبته في استلام ابنة شقيقه وتعهد باصطحابها للأسرة وحسن رعايتها.

تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة محطة سكك حديد المنيا وأُرُسل بالمذكور والفتاة لقسم شرطة المنيا، لقيده وعرضه على النيابة العامة.