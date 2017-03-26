نائبة تهاجم وزيرا الزراعة والري لغيابهما عن اجتماعات اللجنة

كتب- أحمد علي:

هاجمت النائبة هالة أبو السعد، وزيري الزراعة والري، ورئيس هئية الثروة السمكية، بسبب عدم حضورهم اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، اليوم الأحد.

وقالت أبو السعد- خلال كلمتها باجتماع لجنة الزراعة- إن عدم حضور الوزيرين ورئيس هيئة الثروة السمكية استهانة بالمجلس، ولابد من وضع حد لهذه الممارسات المستمرة من قبل المسئولين حيال اللجان النوعية، خاصة أن الموضوعات التى سيتم مناقشتها تتطلب حضورهم لاتخاذ قرار.

وعلق النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، على غياب وزيرا الزراعة والري ورئيس هيئة الثروة السمكية قائلًا: "مينفعش وعتابنا على المسئولين اللى بيغيبوا وبأذن الله عتابنا يوصل للحكومة وهنوصله للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان".

وطالبت أبو السعد،عضو مجلس النواب، خلال كلمته فى اجتماع اللجنة اليوم، الحكومة بدعم الصيادين على مستوى الجمهورية الذين يشكلون هم وأسرهم اكثر من 5.5 مليون شخص.