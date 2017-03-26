التعليم تنسيق مع النيابة الإدارية بشأن التحقيق مع موظفين بإدارة الأمن

كتبت- ياسمين محمد:

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم والفنى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين هيئة النيابة الإدارية والوزارة متمثلة فى الإدارة المركزية للأمن بخصوص التحقيق الذي تجريه النيابة مع بعض الموظفين بإدارة الأمن.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة اليوم الأحد، ردًا على ما أثير فى بعض وسائل الإعلام حوال واقعة تسبب عضو من هيئة النيابة الإدارية فى تذمر العاملين بالوزارة عند تحقيقه فى إحدى الشكاوى.

وقالت الوزارة: "إن الموضوع قيد التحقيق بالتعاون بين الجهتين، علما بأن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لا تتستر على أى فساد، وتعمل فى إطار كامل من الشفافية".