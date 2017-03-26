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بالصور.. وزير الثقافة يتفقد ساحة أبو الحجاج ومكتبة مصر العامة خلال زيارته للأقصر

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مصراوي Masrawy

وزير الثقافة يتفقد ساحة أبو الحجاج (1)وزير الثقافة يتفقد ساحة أبو الحجاج (1)

وزير الثقافة يتفقد ساحة أبو الحجاج (2)وزير الثقافة يتفقد ساحة أبو الحجاج (2)

وزير الثقافة يتفقد ساحة أبو الحجاجوزير الثقافة يتفقد ساحة أبو الحجاج

وزير الثقافة يتفقد ساحة أبو الحجاج (4)وزير الثقافة يتفقد ساحة أبو الحجاج (4)

وزير الثقافة يتفقد ساحة أبو الحجاج (5)وزير الثقافة يتفقد ساحة أبو الحجاج (5)

الأقصر – محمد محروس:

تفقد الكاتب الصحفى حلمي النمنم، وزير الثقافة، وسعد فاروق، رئيس إقليم جنوب الصعيد، ساحة أبو الحجاج بمدينة الأقصر، اليوم الأحد، للوقوف على استعداد فرع الثقافة لاستكمال فعاليات عام الأقصر عاصمة الثقافة العربية وللاطمئنان على سعة استيعاب الساحة للجمهور.

عرض فاروق طريقة تقسيم ساحة أبو الحجاج بوضع المسرح على يسار الساحة، ولكن اقترح "النمنم" وضع المسرح فى أقصى يسار الساحة ومعرض الحرف التراثية في الجهة اليمنى، على أن يكون معبد الأقصر هو الفاصل الطبيعي بين المسرح والمعرض.

وأفاد "النمنم" أن خلفية معبد الأقصر يحلم بها أى مسرحي، مؤكدا أنه سيطلب من البيت الفنى للمسرح إقامة عروض مسرحية خلال عام الثقافة العربية.

كما تفقد "النمنم" مكتبة العامة وأنشطتها وكيفية تمويلها، وقاعات المكتبة العامة ومكتبة الطفل وقاعات التدريب والمركز التراثي والكالتشوراما.

وقال "فاروق": "جمهور الأقصر شعر بحراك ثقافي ضخم بدأ بكرنفالات الفنون الشعبية فى ميادين الأقصر والتى استمرت لمدة خمسة أيام تجوب قرى ومراكز الأقصر ثم الإفتتاح الرسمى للمهرجان والذى استمر لخمسة أيام وستستمر الفعاليات بإقامة مسرح كامل بساحة أبو الحجاج لإقامة الفعاليات ومؤتمرات الأقصر عاصمة الثقافة العربية".

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