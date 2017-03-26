الفنلندي «هيبيا».. مشوار «صادم» للزمالكاوية

التحرير

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عرض أحد وكلاء اللاعبين، على مسئولي نادي الزمالك، التعاقد مع الفنلندي سامي هيبيا، نجم ليفربول الأسبق، ومدرب ليفركوزن الألماني السابق؛ لتدريب القلعة البيضاء، خلفًا لمحمد حلمي.

وذكرت تقارير صحفية، أن إدارة الفارس الأبيض، رفضت الفنلندي، بسبب صغر سنه، والذي يبلغ من العمر (44 عامًا)، كما أنه لم يخض تجارب عديدة في مجال التدريب ليبتعد بشكل كبير عن نادي الزمالك.

وكان مرتضى منصور، رئيس النادي، أعلن مساء الجمعة، قبوله رحيل محمد حلمي، من تدريب الزمالك، والبحث عن مدرب أجنبي لقيادة الأبيض.

«التحرير» تستعرض في التقرير التالي مسيرة «هيبيا» كلاعب ومدرب.

يعد الفنلندي سامي هيبيا من مواليد 7 أكتوبر 1974، بدأ مشواره مع كرة القدم في نادي كومو الفنلندي عام 1977 وانتقل إلى نادي بيب عام 1990.

في عام 1992 انتقل هيبيا إلى نادي ميبا الفنلندي، ولعب معهم حتى عام 1995، وفي عام 1999 انتقل هيبيا إلى فريق ليفربول ولعب معهم 10 سنوات، وشارك في 460 مباراة في مختلف المسابقات وسجل 35 هدفًا في جميع البطولات.

وشارك هيبيا مع ليفربول في تحقيق دوري أبطال أوروبا عام 2005 بالنهائي الذي أُقيم في إسطنبول.

في نهاية موسم 2009 قرر هيبيا الرحيل عن الريدز متجهًا إلى ألمانيا عبر بوابة بايرليفركوزن، ولعب معهم موسمًا واحدًا ليقرر عقبها الاعتزال والاتجاه إلى التدريب.

عمل كا مساعد مدرب في المنتخب الفنلندي عام 2012، لكنه لم يستمر حيث تمت إقالته ليتجهه لقيادة فريق بايرليفركوزن.

وقاد سامي هيبيا، فريق ليفركوزن في الدوري الألماني لتحقيق المركز الرابع عام 2013-2014.

ورحل هيبيا إلى المملكة المتحدة الإنجليزية، وقاد فريق برايتون في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي واستقال بعد فوز وحيد من أصل 18 مباراة.

وفي موسم 2015-2016 انتقل هيبيا إلى سويسرا لقيادة فريق زيورخ، لكن تمت إقالته بعد 3 مباريات فقط ليهبط زيورخ لدوري الدرجة الثانية السويسري.