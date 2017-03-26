عبور 106 سفن لقناة السويس خلال يومين

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صرح الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة في قناة السويس شهدت تصاعداً في حمولات وأعداد السفن العابرة لقناة السويس، خلال اليوم الأحد وأمس السبت، بعبور 106 سفينة بإجمالي حمولات 6.4 مليون طن، وبلغ عدد السفن العابرة من الشمال 59 سفينة بإجمالي حمولات 3.7 مليون طن خلال اليومين الماضيين، فيما بلغ عدد السفن القادمة من الجنوب 47 سفينة بإجمالي حمولات 2.7 مليون طن .

وعبّر الفريق مميش عن سعادته بزيادة أعداد وحمولات السفن العابرة لقناة السويس، مؤكداً قدرة قناة السويس على استقبال السفن العملاقة من كافة الأنواع، والتعامل مع كافة المستجدات في حركة التجارة العالمية وصناعة النقل البحري، لاسيماً بعد أعمال التطوير الذي شهدتها القناة من خلال مشروع قناة السويس الجديدة.

كانت القناة استقبلت أمس، واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم ضمن قافلة الجنوب، وهي سفينة الحاويات الدنماركية "MARIBO MAERSK" بحمولة 200 ألف طن، قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى هولندا، بينما جاءت سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة "ELEONORA MAERSK" كأكبر سفينة تعبر القناة من اتجاه الشمال، بحمولة 173 ألف طن، قادمة من المغرب ومتجهة إلى عمان .

وجاءت سفينة الحاويات الدنماركية "MERETE MAERSK" كأكبر سفينة تعبر من اتجاه الشمال خلال اليوم الأحد، بحمولة 200 ألف طن، قادمة من هولندا ومتجهة إلى سنغافورة، فيما كانت سفينة الحاويات "OOCL MALAYSIA" التي ترفع علم هونج كونج، أكبر سفينة تعبر القناة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد بحمولة 148 ألف طن قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هولندا.