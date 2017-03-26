«بي بي» تعلن اكتشاف حقل غاز جديد بمنطقة امتياز شمال دمياط البحرية

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أعلنت شركة "بي بي" الإنجليزية، اليوم الأحد، اكتشافًا جديدًا للغاز الطبيعي في منطقة امتياز شمال دمياط البحرية في شرق دلتا النيل، ويعتبر ذلك ثالث نجاح لنشاط "بي بي" الاستكشافي في هذا القطاع بعد كشفي (سلامات وأتول)، وتم حفر البئر الاستكشافية "القطامية الضحلة-1" حتى عمق إجمالى بلغ 1961 مترا في مياه عمقها 108 أمتار تقريبًا باستخدام الحفار "القاهر 2".

وقالت الشركة في بيان: إن "تسجيلات الحفر الكهربائية وبيانات الضغط وعينات السوائل أكدت وجود طبقة حاملة للغاز سمكها 37 مترًا في صخور رملية عالية الجودة في تكوين البليوسين، ويجرى حاليًا دراسة الخيارات المتعلقة بربط هذا الكشف بالبنية التحتية القائمة".

وأضاف بوب دودلي الرئيس التنفيذي لمجموعة بى بى العالمية، "يعتبر بئر القطامية هو الكشف الثالث في منطقة الامتياز - حيث نقوم بالفعل بتطوير حقل أتول وتقييم اكتشاف سلامات، و أن نجاحنا المستمر في هذا المجال يؤكد إيماننا بأن دلتا النيل حوض غاز من الطراز العالمي"

وصرح المهندس هشام مكاوى الرئيس الإقليمي لـ"بى بى" في شمال أفريقيا، "نحن سعداء لمواصلة نجاحنا في اكتشاف الغاز في تكوين البليوسين، و نعتقد أن هذا الاكتشاف يؤكد إدراكنا للإمكانات العظيمة من الغاز في هذه المنطقة ونتطلع إلى تنمية حقل القطامية، الذي سيساعد في تطوير الموارد التي تضمها الاكتشافات الأخرى القريبة ذات الخصائص المماثلة من حيث الضحالة والضغط المنخفض، وهذا جزء من التزامنا الطويل الأمد لمصر وإطلاق إمكانات مصر في مجال الغاز"

يذكر أن بئر "القطامية الضحلة-1" يقع على بعد 60 كم شمال مدينة دمياط وتبعد 30 كم جنوب غرب حقل سلامات و35 كم فقط غرب تسهيلات حقل حابى البحرية، وتمثل حصة شركة "بي بي" 100% من هذا الاكتشاف.