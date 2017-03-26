الخبراء يجيبون.. هل وافق السيسي على قرار زيادة تذكرة المترو؟

التحرير

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حالة من الهدوء قوبل بها قرار رفع سعر تذكرة المترو إلى 2 جنيه، لنحو 3 ملايين راكب يستقلون مترو الأنفاق يوميا ذهابًا وإيابًا.

عدد من السياسيين والخبراء والمتخصصين فى مجال النقل، أوضحوا أن رد فعل المواطنين كان متوقعا بعد نزيف الخسائر المستمر الذى تعرضت له شركة المترو خلال السنوات الأخيرة، وكذلك حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن التكلفة الفعلية لتذكرة المترو والخسائر التى يتعرض لها هذا المرفق الحيوي، والذى اعتبرها البعض موافقة مبدئية من الرئيس على رفع سعر التذكرة.

الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، نفى تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي فى قرار رفع تذكرة المترو، مؤكدا أن القرار لم يكن قرار الرئيس بل كان قرار وزارة النقل ومجلس الوزراء، وأضاف فى تصريح خاص لـ«التحرير»، أنه لم تتم استشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى قرار رفع سعر تذكرة المترو، واستطرد: «لم يكن للرئيس دخلًا بالأمر، لأنه قال لنا شوفوا الصح وخدوا القرار، ومجلس الوزراء اتخذ القرار منفردا لإنقاذ المرفق من الانهيار».

وأوضح "عرفات" أنه اتخذ قراره بعد مشاورات عديدة مع عدد من قيادات الشركة والحكومة، لافتا إلى أن "سلامة النية والصدق" هو ما جعل المواطنين تتقبل القرار، بالإضافة إلى ثقتهم فى الحكومة وإدراكهم حجم الأزمة التى تتعرض لها الشركة مؤخرا.

من جانبه قال المهندس علي فضالى رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، إن خسائر المترو خلال الثلاث سنوات الأخيرة بلغت نصف مليار جنيه نتيجة الفجوة الكبيرة بين الإيرادات والمصروفات، مشيرا إلى أن شركة المترو كانت قد رفعت عدة تقارير الى وزارة النقل ومجلس الوزراء لتوضيح موقف الشركة والخسائر المستمرة التى تتعرض لها.

وأضاف رئيس المترو، أن قرار رفع التذكرة لم يكن قراره بل قرار الحكومة ووزير النقل، وهو قرار إيجابى لانتشال المترو من حالة الانهيار التى يتعرض لها.

وعلق الخبير فى مجال النقل الدكتور أحمد سلطان، قائلا إن قرار تحريك سعر تذكرة المترو جاء بعد الخسائر المتراكمة التى تعرضت لها الشركة بسبب الفرق بين التكلفة الفعلية للتذكرة والسعر المطروح للجمهور، لافتا أن هذا القرار مصيرى وكان لابد من اتخاذه بغض النظر عن قيمة الزيادة التى اضيفت مؤخرا.

وأشار "سلطان" إلى أن قرار رفع تذكرة من القرارات المصيرية التى تمس المواطن مباشرة، لذا توقع أن يكون الأمر قد تم عرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل إقرار الزيادة الأخيرة.

وأضاف الدكتور حسام فودة مستشار وزير النقل الأسبق، أن رفع سعر تذكرة المترو قرار سيادى ولابد من عرضه على الجهات السيادية وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، وذلك لما سوف يترتب على هذا القرار من ردود أفعال كثيرة قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية.

وأوضح مستشار وزير النقل الأسبق، أن الرئيس والحكومة اختارو الحل الأصعب لمنع انهيار المرفق هذا المرفق الحيوي والهام، والذى يعتبر الرئة التى يتنفس منها المصريون تحت الأرض.