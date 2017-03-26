«إسكان النواب» توصي بإقالة محافظ بني سويف ورئيس هيئة الطرق والكباري

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أوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة المهندس علاء والى بإقالة شريف حبيب محافظ بنى سويف، واللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكباري وإحالة كل من ورد اسمه فى محضر الاجتماع المؤرخ فى 3 نوفمبر 2016 للنيابة العامة، لإهدار مبلغ 270 مليون جنيه، ووجود شبهة فساد فى ترسية مشروع محور عدلي منصور ببنى سويف بمبلغ 800 مليون جنيه قبل قرار تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه فى 3 نوفمبر 2016 لشركات قطاع خاص، بدلاً من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتعاقدة على هذا المشروع بمبلغ 500 مليون جنيه فقط طبقاً للبروتوكول المتفق عليه.

وأكد أعضاء لجنة الإسكان وجود إهدار مال عام من جانب محافظ بنى سويف الذى رفع قيمة تنفيذ المشروع من 500 مليون جنيه المحددة ببروتوكول الهيئة الهندسية إلى 770 مليون جنيه حاليا وإسنادها لشركتي السعداء وصامكو، قبل التعويم بمبلغ 800 مليون، حيث تأكدت اللجنة من المستندات الخاصة بتسليم الشركتين لأراضي تشوينات بالمشروع بشهر نوفمبر 2016 والإعلان عن اجتماعات تنسيقية معهم وفى حضور السيد المحافظ والصور الفوتوغرافية المرفقة معهم فى بنى سويف.

كما تأكدت اللجنة من عدم إفصاح المحافظ أو التصرف فى تدبير أى مبالغ للهيئة الهندسية للقوات المسلحة منذ ديسمبر2015، وهو تاريخ تسلمه العمل بالمحافظة حتى أكتوبر 2016، مما حدا بالهيئة الهندسية للاعتذار طبقا لشهادة مندوبها.

