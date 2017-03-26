وزير الاتصالات يفتتح مركز «هواوي» الإقليمي بتكلفة 5 ملايين دولار

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قام المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بافتتاح مركز هواوي الإقليمي للابتكار والتدريب والحلول المتكاملة (CSIC) بمقر شركة هواوي مصر في القرية الذكية، بحضور سونج آيقوه سفير الصين بالقاهرة، و هان بينج القنصل الاقتصادي والتجاري للصين في مصر، وتيري ليو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر.

يأتي افتتاح هذا المركز الجديد بهدف دعم الصناعات المبنية على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، وتوفير الخدمات الاستشارية والمبادرات ذات الصلة بالتكنولوجيا ليتم نشر أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتطورة مثل: G4، وG5، وإنترنت الأشياء، وابتكار الخدمة الرقمية.

و أكد "القاضي" حرص الدولة على تسهيل كافة الإجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات إلى الأسواق المصرية وخاصة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوفير المزيد من فرص العمل في كافة المحافظات والوصول إلى الشباب، للقضاء على ظاهرة الهجرة إلى العاصمة، مؤكدًا على أن المنهجية التي تتبعها الوزارة في شراكتها مع المستثمرين تعتمد على توطين التكنولوجيا ونقل المعرفة إلى الشباب المصري من خلال تدشين مصانع ومراكز إقليمية للشركات العالمية في مصر تساعد على تحقيق هذا المفهوم بما يعود بالمنفعة على كل الأطراف.

وأضاف أن افتتاح هذا المركز الإقليمي للابتكار لشركة هواوي العالمية في مصر، سيشكل عنصرًا قيمًا في تحقيق التكامل المستمر في مجال التكنولوجيا على مستوى الخدمات المقدمة في مصر، وتطوير وتنمية رأس المال البشري وتدريبه وإكسابه الخبرة في هذا المجال وإيجاد الحلول التقنية المبتكرة لمجتمع الأعمال الإقليمي، مما يحقق تكاملًا اقتصاديًا مبنيًا على الابتكار.

وفي هذه المناسبة، تعهد السفير الصيني سونج آيقوه بتقديم الدعم الكامل لتنمية هواوي في مصر قائلًا: "تعد هواوي مثالًا رائدًا للشركات الصينية التي تسعى للتنمية في الخارج، وسوف نستمر في دعم جهود هواوي لتحقيق المزيد من الفوائد للشعب المصري من خلال توفير منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة".

من جانبه أكد تيري ليو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، أن الشركة ملتزمة بتفهم أحدث الاتجاهات وخلق حلول مبتكرة للتعامل مع التحديات التي تواجه عملائها، وستواصل نحو تمكين التحول الرقمي في مصر؛ واستكشاف أفكارًا مبتكرة للشركات المحلية والصناعات والمشغلين، وبمساعدة المركز سوف نستمر في الابتكار في مصر، مما سيجلب خبراتها العالمية إلى الإقليم ويخدم المزيد من احتياجات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

وأضاف أنه مع النمو السريع لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، سوف تضاعف هواوي جهودها للعب دور أكبر في المساهمة في التنمية وستواصل تقديم منتجات وخدمات وحلول عالية الجودة للعملاء لثقتنا في مصر كسوق إقليمي واعد للاستثمار.

الجدير بالذكر أن مركز هواوى الإقليمي للابتكار تم إنشاؤه على مساحة 450 م2 بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين دولار، وذلك ليكون منصة للابتكار في إطار مفهوم "الحوسبة السحابية" حيث تركز البرامج الرئيسية على تبادل الخبرات في تطوير الحلول المبتكرة والبحث المشترك في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومبادرات المدينة الذكية.