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الإحصاء يطالب المواطنين الاتصال بالرقم المخصص للتعداد حال عدم حضور مندوب

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الإحصاء يطالب المواطنين الاتصال بالرقم المخصص للتعداد حال عدم حضور مندوب الإحصاء يطالب المواطنين الاتصال بالرقم المخصص للتعداد حال عدم حضور مندوب

التحرير

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ناشد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المواطنين بالاتصال بالرقم الأرضي المجاني المخصص للتعداد السكانى، فى حال عدم ذهاب مندوب التعداد لهم، خاصة أن مرحلة حصر المباني "أولى مراحل التعداد" انتهت فى يوم 20 مارس.

وقال الجهاز في بيان له اليوم الأحد: إنه "انطلاقًا من أهمية التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017 في التخطيط المستقبلي للدولة، تم تخصيص الرقم التالي "08007771777" لاستقبال أي استفسارات أو شكاوى أو طلبات للمواطنين حول التعداد السكاني".

وكان اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أكد أن حساب التعداد السكاني سيتم من خلال نحو 45 ألف باحث في مختلف المحافظات، وذلك ضمن فرق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2016، موضحًا أن التعداد السكاني سيتم من خلال أجهزة تابلت، إلى جانب وجود من 3 إلى 4 آلاف فرد للتأمين الفنى.

وتم التنسيق مع وزارة الاتصالات لتقديم الدعم الفني وتزويد الأجهزة بالخرائط والتأكد من جودة الاتصال حتى يتمكن مسئول التعداد من سرعة إتمام عمليات الإحصاء.

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التحرير

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