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البورصة تربح 3 مليارات جنيه رغم تباين المؤشرات

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البورصة تربح 3 مليارات جنيه رغم تباين المؤشرات البورصة تربح 3 مليارات جنيه رغم تباين المؤشرات

التحرير

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، وربح رأس المال السوقي للاسهم المقيدة نحو 3.1 مليار جنيه بدعم من مشتريات محلية.

ومالت تعاملات المصريين نحو الشراء بصافي مشتريات 18.4 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 7.61 مليون جنيه و 10.79 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 13108.22 نقطة، بينما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 558.89 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا ليصل إلى مستوى 1307.74 نقطة متراجعا بنسبة 0.17%.

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التحرير

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