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بالصور: عواصم العالم تحيي "ساعة الأرض"

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مصراوي Masrawy

أكواب الشموع الملونة ترسم خريطة العالم على بوابة ب

لندن – (بي بي سي):

العالم يحتفل بـ"ساعة الأرض" بإطفاء الأنوار في أهم المعالم في شتى أنحاء العالم للفت الانتباه لظاهرة التغير المناخي.

  • جسر برج لندن قبل وقت قصير من إطفاء الأنوار احتفالا بساعة الأرض.

  • الظلام يخيم على جسر برج لندن بعد إطفاء الأنوار احتفالا بساعة الأرض للفت الانتباه لظاهرة التغير المناخي.

  • برج إيفل في العاصمة الفرنسية قبيل إطفاء الأنوار احتفالا بساعة الأرض

  • برجا بتروناس التوأم في العاصمة الماليزية كوالامبور دون إضاءة على الإطلاق للمشاركة في الاحتفال بساعة الأرض.

هضبة أكروبوليس في العاصمة اليونانية أثينا قبل إطفاء الأنوار بوقت قصير احتفالا بساعة الأرض.

  • ظلام يخيم على هضبة أكروبوليس في العاصمة اليونانية أثينا إحياء لساعة الأرض.

    مبنى الكريملين في موسكو قبيل إطفاء الأنوار للاحتفال بساعة الأرض.

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  • مبنى الكريملين في موسكو شارك أيضا في إحياء ساعة الأرض.

    محطة قطار غاتراباتي شيواغي المركزية في مومباي قبيل الاحتفال بساعة الارض.

    محطة قطار غاتراباتي شيواغي المركزية في مومباي قبيل الاحتفال بساعة الارض.

 

 

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