حملات مرورية بالزمالك لتحقيق الانضباط والسيولة أمام السيارات

كتب - علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، حملات مرورية مكبرة بشارع الجزيرة بمنطقة الزمالك بالتزامن مع حملات انضباطية لرفع كافة المعوقات والإشغالات التي تتسبب في إعاقة الحركة المرورية في كافة المحاور بالعاصمة بمشاركة كافة أجهزة المديرية المعنية بالمديرية.

وأسفرت نتائج تلك الحملات التي أشرف عليها اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، عن ضبط 8831 مخالفة تتضمنت "108 تعطيل لحركة المرور، 100 مخالفة شروط ترخيص، 61 بدون رخصة تسيير، 1226 سحب، تراخيص، 24 حجز تو توك، 3170 مخالفة نموذج، 125 – 31 طمس لوحات، 34 ملصقات، 19 مخالفة سير سيارات نقل، 202 انبعاث دخان كثيف، 82 حجز دراجات بخارية، 9 حجز مركبات، 118 انتظار في الممنوع، 67 بدون رخصة قيادة، 189 أمن ومتانة، 4118 تكبيل بالكلابش.

وشدد مدير الأمن على ضرورة الاستمرار في تلك الحملات لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية وسلامة المواطنين على الطرق.