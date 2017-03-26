أخبار عاجلة

«احنا في مصيبة سودا».. 8 مشاهير ردوا على فيديو قنص «داعش» لجنود بسيناء -
الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية -
حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة -
بوتين ربما يجتمع مع تيلرسون خلال زيارته الحالية لموسكو -
بوتين: العلاقات الروسية-الأمريكية تدهورت منذ تسلم ترامب السلطة -
الأخبار - النقابات المهنية تعقد مؤتمراً لتأكيد دعم جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب -
الجبلاية تعرض على الأهلي والزمالك المشاركة في الشاطئية بمواليد 97 -
مجدي عبدالغني يصدر أوامره بسحب سيارة الجبلاية من رئيس الاتحاد السابق -
فتحي يهنئ «زكريا» بعيد ميلاده وحفل زواجه -
يد الأهلي والزمالك وجها لوجه في السوبر الأفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

حملات مرورية بالزمالك لتحقيق الانضباط والسيولة أمام السيارات

Google+ Print
حملات مرورية بالزمالك لتحقيق الانضباط والسيولة أمام السيارات حملات مرورية بالزمالك لتحقيق الانضباط والسيولة أمام السيارات

مصراوي Masrawy

حملات مرورية بالزمالك

كتب - علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، حملات مرورية مكبرة بشارع الجزيرة بمنطقة الزمالك بالتزامن مع حملات انضباطية لرفع كافة المعوقات والإشغالات التي تتسبب في إعاقة الحركة المرورية في كافة المحاور بالعاصمة بمشاركة كافة أجهزة المديرية المعنية بالمديرية.

وأسفرت نتائج تلك الحملات التي أشرف عليها اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، عن ضبط 8831 مخالفة تتضمنت "108 تعطيل لحركة المرور، 100 مخالفة شروط ترخيص، 61 بدون رخصة تسيير، 1226 سحب، تراخيص، 24 حجز تو توك، 3170 مخالفة نموذج، 125 – 31 طمس لوحات، 34 ملصقات، 19 مخالفة سير سيارات نقل، 202 انبعاث دخان كثيف، 82 حجز دراجات بخارية، 9 حجز مركبات، 118 انتظار في الممنوع، 67 بدون رخصة قيادة، 189 أمن ومتانة، 4118 تكبيل بالكلابش.

وشدد مدير الأمن على ضرورة الاستمرار في تلك الحملات لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية وسلامة المواطنين على الطرق.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية

الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

بوتين ربما يجتمع مع تيلرسون خلال زيارته الحالية لموسكو

بوتين ربما يجتمع مع تيلرسون خلال زيارته الحالية لموسكو

بوتين: العلاقات الروسية-الأمريكية تدهورت منذ تسلم ترامب السلطة

بوتين: العلاقات الروسية-الأمريكية تدهورت منذ تسلم ترامب السلطة