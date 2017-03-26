"صحة القليوبية" تتسلم مستلزمات طبية لحل أزمة وحدات المناظير بالمحافظة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تسلم المديرية المستلزمات الطبية الخاصة بتعقيم أجهزة المناظير والجهاز الهضمي من الصفقة الجديدة التي تعاقدت عليها الوزارة، لحل الأزمة نهائيًا، وإعادة تشغيل جميع وحدات المناظير والجهاز الهضمي بسائر مستشفيات المحافظة، بعد توقفها خلال الفترة الماضية، نتيجة العجز الصارخ في المادة الخاصة بالتعقيم، خصوصًا مستشفى قليوب المركزي، مكان الشكوى بشكل واضح.

وقال الطباخ إن الكمية التي تسلمتها المستشفيات تكفي رسميا العمل، دون توقف خلال 10 أشهر على الأقل، مشيرًا إلى توريد كمية كبيرة من المستلزمات الطبية الخاصة بأقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات، بتمويل ذاتي من المديرية قدره مليون جنيه.