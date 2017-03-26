ضبط 32 شابًا بتهمة "معاكسة بنات الثانوي" أمام المدارس بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

شنت مباحث الآداب في السويس، اليوم الأحد، حملة مكبرة استهدفت ضبط العناصر المنفلتة أخلاقيًا، والتى تترصد للطالبات خلال خروجهن من المدارس، وتمكنت الحملة من ضبط 32 شابًا كانوا يتحرشون بالطالبات ويضايقوهن.

وقاد المقدم خالد عبد الناصر، رئيس مباحث الآداب، الحملة، التي استمرت أسبوعًا، واستهدفت المدارس الثانوية للبنات، مع التركيز على مدارس السويس الثانوية بنات والفندقية والزخرفية التي تتعرض طالباتها بكثرة للمضايقات.

وكانت شكاوى أولياء الأمور، قد تعددت أمام اللواء دكتور مصطفى شحاتة، من تعرض بناتهن للمضايقات من بعض الشباب خلال خروجهن من المدارس، فكلّف العميد محمد والي مدير إدارة البحث الجنائي بتنظيم حملة مكبرة لضبط العناصر المنفلته أخلاقيًا، وتم ضبط العدد السابق ذكره، وأحيلوا للنيابة للتحقيق بتهمة التحرش والمعاكسة.