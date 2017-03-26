امتلاك شقة حلم صعب المنال بكفر الشيخ.. ومسؤول: انفراجة في الأزمة (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

حالة من الغضب تسيطر على أهالي مدينة كفر الشيخ، بسبب عدم إدراج أسمائهم، في وحدات الإسكان الاجتماعي، الذي أعلنت عنه الدولة ضمن مشروع المليون وحدة سكنية، رغم تقدمهم للحصول على الوحدات، منذ ما يقرب من 9 سنوات، ودفعهم 5 آلاف جنيه، قيمة التقديم.

"ننتظر تحقيق حلمنا بالحصول على الوحدات السكنية بحسب طلب كل واحد منا".. هكذا بدأت، المواطنة نعيمة نجيب السمخراطي، ربة منزل، حديثها مع "مصراوي"، مؤكدة أنها تعيش مع زوجها وأولادها في شقة إيجار تتكون من غرفتين وصالة بقيمة 700 جنيه شهريًا، وأنها دفعت في بداية الإعلان 5 آلاف جنيه منذ عام 2008، دون أي نتيجة.

وأكد أحمد يوسف، أحد الأهالي المتضررين، أن هناك عددا من الأهالى بمدينة كفر الشيخ، تقدموا بطلبات الحصول على وحدات سكنية منذ عام 2008، بمجلس المدينة ولم يصيبهم الدور حتى الآن، لافتا إلى وجود مجاملات من جانب الموزعين لتلك الوحدات السكنية السابقة، بحسب وصفه.

وأشار إبراهيم شعبان جاب الله، عامل، إلى دفعه 5 آلاف جنيه لحجز الشقة، حيث يعيش مع أسرته في مساكن العاملين بالسكة الحديد، التي تطالبهم بإخلائها بحجة بيعها لمستثمر.

ومن جهته، قال المهندس سمير غباشي، مساعد محافظ كفر الشيخ، إن محافظ الإقليم اللواء السيد نصر، وافق في وقت سابق على إنشاء 4 آلاف وحدة سكنية، استجابة لطلبات الأهالي الحاجزين، بعد دفعهم 5 آلاف جنيه، عقب حصر تلك الطلبات وتبلغ 4600 طلب، معلنا انتهاء بناء عمارتين، والحصول على ترخيص بناء 8 عمارات أخرى.

يذكر أن الأهالي المحتجين في كفر الشيخ، نظموا في وقت سابق عدة وقفات احتجاجية، لعدم حصولهم على الوحدات السكنية، التى قدموا عليها منذ مايقرب من 9 سنوات، ولكن فى كل مرة لايتلقون سوى الوعود فقط.