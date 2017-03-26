«رقص» نجوى كرم و«سيلفي» حلمي.. لقطات طريفة في «أراب جوت تالنت»

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يواصل برنامج "أراب جوت تالنت" إبهار جمهوره بظهور عدد من المواهب البارزة في الحلقة الثالثة من البرنامج، أمس السبت، والتي كشفت عن مواهب تألقت في مجالات مختلفة ومواهب أخرى فشلت ولم تلق قبول لجنة التحكيم المكونة من الفنان أحمد حلمي واللبنانية نجوى كرم وعلي جابر مدير مجموعة قنوات mbc، ويستعرض موقع (التحرير - لايف) أبرز ما جاء بالحلقة فيما يلي..

1- أبانوب فلكس

أبهر المتسابق المصري "أبانوب" أعضاء لجنة التحكيم بعرض "تلاتة في واحد"، والذي أظهر فيه قدرته على التكلم بأصوات مختلفة من بطنه دون تحريك شفتيه، مستعينًا باثنتين من الدمى، وحصل على موافقة جميع أعضاء اللجنة.



2- فريق Mustafa Danguir

عرض سيرك قدمه فريق Mustafa Danguir المغربي بالحلقة الثالثة من البرنامج، وأظهروا خلاله قدرتهم على التوازن والوقوف على حبل واحد في الهواء، وحصلوا على ثلاثة "نعم" من لجنة التحكيم، واعتبر عرضهم الأول في البرنامج الذي يتم تصويره خارج المسرح بناء على طلبهم بتقديم العرض خارج المسرح.

3- فريق Imagine Team

أدهش فريق Imagine Team الكويتي المكون من الشابين عبد اللّطيف وخالد، لجنة التحكيم بتقديم عرض مميز وخدعة سحرية مبهرة جعلت اللجنة تصوت لهما بالموافقة ليتأهلا للمرحلة التالية من البرنامج.



4- مجيد كساب

المتسابق العراقي مجيد كساب أبهر الجمهور بتقديم فقرة جمع فيها بين الرقص الشرقي والهيب هوب، وأشاد به جميع أعضاء لجنة التحكيم، وقال له علي جابر: "أنا فخور إن في حد من العراق قدر يوصل للمستوى ده.. وموهبتك دي هي اللي محتاجينها في البرنامج"، وحصل على ثلاثة نعم".

5- أطفال Blida Gymnastique

أذهل أطفال Blida Gymnastique من الجزائر لجنة التحكيم والجمهور بتقديم عرض مبهر لرياضة الجمباز، وحصلوا على موافقة جميع أعضاء اللجنة وتأهلوا للمرحلة التالية من البرنامج.

6- انطوانيت كرم

رغم حرص المتسابقة اللبنانية انطوانيت كرم على لفت انتباه لجنة التحكيم بتقديم عرض رقص رغم بدانتها وقيامها بالهبوط من أعلى المسرح بحبل مرتدية ملابس رياضية؛ فإنها لم تحظ بقبول اللجنة.

7- نادين عصام

خطفت الطفلة المصرية نادين عصام أنظام أعضاء لجنة التحكيم والجمهور بتقديم فقرة رقص مبهرة، مؤكدة أنها لم تتلق أي تدريب على أيدي مدرب محترف، وهو ما أبهر الجميع وحصلت على موافقة اللجنة، وأصرّ الفنان أحمد حلمي على التقاط صورة "سيلفي" معها وكذلك فعلت نجوى كرم.



8- فريق CawaPeace

رسم الفريق السعودي CawaPeace لوحة مبهرة من الأضواء والألوان بتقديم عرض استعراضي مضيء، وحصلوا من خلاله على ثلاثة "نعم" وتأهلوا للمرحلة التالية من البرنامج.



9- أيمن جركس

الطفل السوري "أيمن جركس" من حلب خطف أنفاس أعضاء اللجنة، بتقديم أغنية "شو هالأيّام" لزياد الرّحباني، وأبهر اللجنة بخفة ظله وحضوره الطاغي فحصل على موافقة الجميع.



10- فرقة "الرماح دير الأحمر"

أشعلت فرقة "الرماح دير الأحمر" اللبنانية مسرح "أراب جوت تالنت" بتقديم عرض من التراث اللبناني، حيث قدموا رقصة الدبكة اللبنانية، ولم تستطع نجوى كرم التماسك فصعدت على المسرح ورقصت معهم، وحصلت الفرقة على ثلاثة "نعم" وتأهلوا للمرحلة التالية من البرنامج.

11- ناظم ظفر

المتسابق السعودي "ناظم ظفر" قدم عرض تقليد الأصوات لعدد من الشخصيات الشهيرة وأفلام ديزني، ولكنه أذهل الجميع بتقليد عضو لجنة التحكيم "علي جابر"، فحصل على تأييد اللجنة.



12- عبد الرحمن زيدان

فاجأت أغنية الروك آند رول التي قدمها المتسابق المصري "عبد الرحمن زيدان" أعضاء لجنة التحكيم، حيث أداها بطريقة مبهرة وباحترافية وصوت مميز، فوافق على موهبته أعضاء اللجنة الثلاثة.



13- موسى نون

استعرض المشترك الجزائري "موسى نون" موهبته في الرسم على مسرح "أراب جوت تالنت"، حيث رسم فتاة بالحجم الطبيعي، فجاءت اللوحة كاملة مكونة من نصف رسمة ونصف إنسان لعب فيها هو دور البطولة، وحصل على ثلاثة "نعم".



14- عمر أسامة الزواوي

بقصيدة شعر واحدة، دخل المتسابق الكويتي "عمر أسامة الزواوي" قلوب لجنة التحكيم، وحصل على ثلاثة "نعم".



15- عمر عمراتي

أطلق عليه لقب "شبيه مايكل جاكسون" بعد أن أصرّ المتسابق المغربي "عمر عمراتي" على تقليد الفنان العالمي "مايكل جاكسون"، ولكنه أثار سخرية وغضب لجنة التحكيم التي غادرت مكانها لعدم قدرتها على الاستماع له أو مشاهدته.

16- حمزة اليملاحي

حصل المشترك المغربي "حمزة اليملاحي" على موافقة لجنة التحكيم، بعدما أدى عرضًا مبهرًا جمع فيه بين غناء الأوبرا والرّقص والتمثيل.



17- بيار جعجع

رغم إنه أصم؛ فإن المتسابق اللبناني "بيار جعجع" أبهر لجنة التحكيم بتقديم فقرة رقص متناسقة على أنغام الموسيقى، وهو ما جعل الجميع يشيدون به، وأجبر الجمهور على الوقوف تقديرًا له، وصعدت "نجوى كرم" إلى المسرح لاحتضانه.

18- بسام شرف

حصل المتسابق المصري "بسام شرف" على ثلاثة "نعم" من لجنة التحكيم، بعد تقديمه عرضًا مبهرًا من الخدع السحرية.



19- فريق Funk Fusion

أبهر فريق الرقص الأردني Funk Fusion أعضاء لجنة التحكيم بتقديم عرض راقص بالأزياء التقليدية، مزجوا فيه أسلوب الرقص الغربي بالإيقاعات الشرقية.



20- أمير وأكرم مجدي

أخاف الأخوان المصريان أمير وأكرم أعضاء لجنة التحكيم باستعراض مهارتهما في فنون السيرك، وذلك بعدما كانا على وشك السقوط بعد فقدان توازنهما، ومع ذلك حصلوا على موافقة أعضاء لجنة التحكيم.



21- سلطمان

المتسابق السعودي "سلطمان" أبهر أعضاء لجنة التحكيم بتقديم عرضًا راقصًا بأسلوب "هيب هوب"، وفاجأ الجميع بخفة الظل، حيث خرج من أحد جانبي المسرح وظهر في الجانب الآخر في نفس الوقت، ولذلك أطلق عليه البعض لقب "اتنين في واحد".



22- المتسابق المجهول

رغم أن البرنامج لم يركز عليه ولم يعرض فقرته بالكامل؛ فإنه عرف بين الجمهور بـ"المتسابق المجهول"، الذي أثار غضب أعضاء اللجنة وخاصة علي جابر، حيث أدى فقرة رقص غريبة ظهر فيها مرتديًا جلبابًا ملونًا وجهه باللون الأسود، ورفضه أعضاء لجنة التحكيم الثلاثة.

23- أيمن شمشوم

"بالع السيوف"، هكذا عرف المشترك المصري "أيمن شمشموم" بعد استعراض موهبته في بلع السيوف، ورغم موهبته الفريدة؛ فإنه لم يحصل على موافقة أعضاء اللجنة ولم يتأهل للمرحلة التالية من البرنامج، رغم أنها ليست المرة الأولى التي يشارك فيه بالبرنامج بل ظهر في موسمين سابقين.