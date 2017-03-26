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صور| فوتوسيشن لمعاناة المرأة من «التحرش» يلقى رواجًا على فيسبوك

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صور| فوتوسيشن لمعاناة المرأة من «التحرش» يلقى رواجًا على فيسبوك صور| فوتوسيشن لمعاناة المرأة من «التحرش» يلقى رواجًا على فيسبوك

التحرير

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يرتفع معدل التحرش بالمرأة يوميًّا خاصة بالمجتمعات العربية سواء كان التحرش لفظيًّا أو جسديًّا، مما ينتج عنه أضرارًا نفسية للبنت أو المراة المتحرش بها، وهو ما عبرت عنه مصورة فوتغرافية عن طريق مجموعة من الصور التى لامست كل امرأة تتعرض لهذه الظاهرة.

سيشن تصوير تم تداوله على رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بعبر عن معاناة المرأة من تلك الظاهرة، بعدسة المصورة الفوتوغرافية مروة راغب، وأطلقوا من خلالها هاشتاج "استقيموا".

وعبّر مستخدمو "فيسبوك" عن إعجابهم بالصور ومدى صدقها في التعبير عن أضرار التحرش النفسية والجسدية، قائلين: "تقريبًا أكتر صور معبرة شوفتها ضد ظاهرة التحرش القذرة".

وعلق آخرون: "صور بتعبر عن الواقع اللى بتعيشه كل بنت فى مجتمعنا وبتعانى منه يوميًّا".

صور ضد التحرش

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