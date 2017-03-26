تخلصي من علامات البطن بعد الولادة بهذه الطرق

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تعاني العديد من السيدات على مستوى العالم من آثار سلبية على الصحة الجسمانية لفترة الحمل، فبعد الإنجاب يتغير الشكل الخارجي للمرأة، إذا ما لم يكن لديها من الحنكة والالتزام ما يكفيها للتعامل مع الوضع الجسماني الجديد.

ولعل من أبرز الآثار السلبية لفترة الحمل وتمدد الإطار الجلدي الخارجي للبطن، وجود علامات بجميع أنحاء البطن نتيجة لوضع الجنين الذي يؤدي إلى اتساع خلايا الجلد وتمدده بشكل واضح مما يسبب إزعاجًا للأم، ولذلك ينصح الخبراء باتباع نصائح محددة للتخلص من تلك العلامات، واستعادة الشكل المنمق للبطن، ومنها..

الكريمات والمستحضرات

تعمل المستحضرات على إبقاء الجلد في حالة رطبة، ومن المفضل استخدام كريمات تحتوي على فيتامين A وE بعد الاستحمام، فهي تضمن ارتخاء الجلد وتعويده على النسق المنضبط له قبل الحمل، كما أنها لا تتسبب في أي أضرار جانبية للجسم.

الطعام

اتباع نسق منظم لتناول الطعام بما لا يضمن تمدد حجم المعدة ومن ثم الضغط على الجلد الخارجي وإجباره على التمدد، مما يسهم في عودته إلى الشكل المعتاد، كما يتيح الفرصة لخلايا الجلد في الالتحام المتقارب واختفاء العلامات الخارجية.

المرونة

تساهم التمارين الرياضية في جعل الجلد أكثر مرونة وتحملًا للحركات والأنشطة المختلفة، ولذلك فإن المرونة تساهم بشكل أساسي في جعل الجلد يتعود على الانسيابية، ومن ثم عودته إلى وضعه المألوف والذي تغير بفعل الإنجاب والحمل.

الحمل

لا يمكن الاعتماد فقط على فترة ما بعد الإنجاب لإزالة العلامات البشعة في البطن، ولكن يجب أن يبدأ العمل للتخلص منها منذ فترة الحمل، وخاصة عن طريق ممارسة الرياضة الخفيفة، والتي ليست فقط تساهم في تسهيل عملية الولادة، ولكنها تشارك في جعل عملية التخلص من علامات تمدد البطن أمرًا سهلًا.