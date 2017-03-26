تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة للعقار المنهار ببولاق

كتبت- ندى الخولي:

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، بلاغًا عن انهيار العقار رقم 7 شارع الخصوصي المتفرع من شارع بولاق الجديد بحي بولاق أبو العلا، والذي سقط على العقار رقم 5 المجاور له مما تسبب في ردم مدخل العقار. كما سقط جزء منه على العقار رقم 13 المقابل له مما تسبب في سقوط واجهة العقار مما أسفر عن إصابة 6 مواطنين بإصابات طفيفة وتم علاجهم على الفور.

وفور تلقيه البلاغ أصدر عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، تعليماته بانتقال رئيس الحي وكافة الأجهزة المعنية لموقع العقار المنهار، وإخلاء العقارات المجاورة من السكان لحين انتهاء اللجنة الهندسية المشكلة من معاينتهم وتحديد مدى تأثرهم بالحادث.

كما أصدر المحافظ، تعليماته بسرعة إنهاء كشوف الحصر للمتضررين من إنهيار العقار تمهيداً لتوفير المساكن اللازمة لهم.

وأكد المحافظ على رئيس الحي بالتنسيق مع رئيس هيئة النظافة، سرعة رفع المخلفات والأنقاض والتي تواجه صعوبة شديدة في نقلها نظراً لضيق الشوارع مما يحتم الاعتماد على الرفع اليدوي والعنصر البشري دون المعدات الثقيلة.

وأشار رئيس الحي إلى أن العقار رقم 7 صادر له قرار التنكيس رقم 6 لسنة 2016 إلا أنه لم يتقدم أحد من السكان لاستخراج قرار التنكيس.