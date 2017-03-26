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وزير الثقافة يعلن انطلاق القوافل الثقافية بقرى الأقصر

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وزير الثقافة يعلن انطلاق القوافل الثقافية بقرى الأقصر وزير الثقافة يعلن انطلاق القوافل الثقافية بقرى الأقصر

مصراوي Masrawy

حلمى النمنم وزير الثقافة

كتبت- نسمة فرج:

أصدر حلمى النمنم، وزير الثقافة، قرارًا بانطلاق القوافل الثقافية في كل قرى محافظة الأقصر، للاحتفال بـ"الأقصر عاصمة الثقافة العربية"، ولكي تصل الخدمة الثقافية لكل أهالي المحافظة، فضلا عن مشاركتهم لفعاليات الإحتفال.

كما أصدر الوزير قرارًا بإقامة مسرح دائم في ساحة أبوالحجاج، من خلال استغلال إحدى سيارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، المجهزة فنيا، لإقامة احتفالات فنية وندوات ثقافية، في أهم ميادين محافظة الأقصر، طوال العام الثقافي، والاستعانة بفرق الفنون الشعبية لإقامة إحتفالات بصفة مستمرة.

كما أعلن وزير الثقافة، عن إعادة إحياء مؤتمر أدباء الأقصر والذي توقف منذ عام 2011، وذلك في شهر سبتمبر المقبل.

فيما أصدر قرارًا بإقامة معرضًا دائمًا للكتب بساحة قصر ثقافة بهاء طاهر، يضم كل أصدارات وزارة الثقافة، والصادرة من المركز القومي للترجمة والهيئة العامة للكتاب والمجلس الأعلى للثقافة، دون الإكتفاء بإصدارات هيئة قصور الثقافة.

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