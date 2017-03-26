بالصور- أولياء أمور يحتجون أمام "التعليم" بعد طرد أبنائهم من المدرسة

كتبت- ياسمين محمد:

نظم عدد من أولياء أمور مدرسة مصطفى كامل الابتدائية التابعة لإدارة المعادي التعليمية، وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، للمطالبة بتخصيص مبنى لأبنائهم الملحقين بالتعليم التجريبي بالمدرسة، بعد أن طردهم أولياء أمور طلاب التعليم العام.

ورفع أولياء الأمور لافتات تحمل: "حق عيالنا فين يا مسؤولين، يا وزير التعليم مدرسة ابني فين، مش عايز حاجة من بلدي غير انها تعتبرني جزء من وطني وتعلمني، عايزة حق ابني في التعليم، ياوزير التعليم ابني حاله طين، كارثة أولاد تجريبي في الشوارع".

وقالت إحدى أولياء الأمور، إن إدارة المعادي التعليمية، خصصت مبنى بمدرسة مصطفى كامل الابتدائية، لطلاب التجريبيات، وبعد مرور عامين، فوجئوا بالأهالي يمنعون طلاب التجريبي من الدخول، تزامنًا مع امتحانات "الميد تيرم": "وقفوا لينا بالمطاوي وقالولنا محدش من طلاب التجريبي هيدخل المدرسة"، وذلك خوفًا من أن تحول الوزارة المدرسة إلى تجريبية بالكلية.

وأضافت ولية الأمر لمصراوي، أن عدد تلاميذ التجريبي بالمدرسة يصل إلى 600 تلميذًا، مشيرة إلى أنهم لجأوا إلى مدير الإدارة التعليمية، والمديرية الذين وعدوهم ببحث الأمر، ولكن دون جدوى حتى الآن، حيث إن أبنائهم لا يذهبون إلى المدرسة منذ 19 مارس الماضي، ولم يستكملوا امتحانات "الميد تيرم"، ولا يعرفوا مصيرهم بامتحانات نهاية العام الدراسي.

وطالب أمن وزارة التربية والتعليم، أولياء الأمور، بالذهاب إلى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مشيرًا إلى أنهم خاطبوا فاطمة خضر مديرة المديرية لبحث المشكلة.