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بالصور- ضبط أقراص مخدرة بـ"تكييف وماتور مياه" قبل تهريبها للكويت

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مصراوي Masrawy

ضبط أقراص مخدرة بـتكييف وماتور مياه بالمطار (1)ضبط أقراص مخدرة بـتكييف وماتور مياه بالمطار (1)

ضبط أقراص مخدرة بـتكييف وماتور مياه بالمطار (2)ضبط أقراص مخدرة بـتكييف وماتور مياه بالمطار (2)

ضبط أقراص مخدرة بـتكييف وماتور مياه بالمطار (3)ضبط أقراص مخدرة بـتكييف وماتور مياه بالمطار (3)

ضبط أقراص مخدرة بـتكييف وماتور مياه بالمطار (4)ضبط أقراص مخدرة بـتكييف وماتور مياه بالمطار (4)

كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، محاولتي تهريب أقراص مخدرة إلي الكويت: الأولي جاءت داخل طرد يحتوي علي تكييف سيارة مستعمل، والثانية بماتور مياه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع الطردين.

وقالت مصادر جمركية بالمطار إن أحمد العمدة، وخالد سعيد مأمورا الجمارك، اشتبها في طرد شخصي يزن 12 كيلو صادر إلي الكويت، ومشمولة "تكييف سيارة" مستعمل، وبفتحه أمام حسام حسن عثمان مدير إدارة الحركة، وجد به أثر مادة لاصقه، وبفتحه يدويا عثر علي 5 لفافات بلاستيك بها 600 قرصا "ترامادول" مخدر.

وأضافت المصادر، أنه في المحاولة الثانية تم ضبط 1380 قرص "ترامادول" داخل طرد شخصي يزن 6 كيلو صادر إلي الكويت، يحتوي علي ماتور مياه مستعمل، وتم فتحه أمام حسام حسن عثمان مدير إدارة الحركة والعثور علي المضبوطات.

أمر عبد المنعم عليوة، مدير عام جمارك طرود البريد ومحمد محمود رئيس الإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية، وبتشكيل لجنة وتسليم المضبوطات إلي نيابة النزهة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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