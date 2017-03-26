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رئيس مدينة شبرا الخيمة: إخلاء المنازل المجاورة للعقار المنهار

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مصراوي Masrawy

رئيس مدينة شبرا الخيمة: إخلاء المنازل المجاورة للعقار المنهار إخلاء المنازل المجاورة للعقار المنهار

القليوبية - أسامه عبدالرحمن:
قال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مدينة شبرا الخيمة، إن انهيار عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة عزبة رستم بالمدينة، لم يسفر عن وقوع أي ضحايا أو إصابات، لعدم وجود سكان أثناء الانهيار.
وأضاف رئيس المدينة في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه تم إخلاء المنازل المجاورة أثناء رفع أنقاض العقار المنهار، بمعرفة أجهزة حي شرق شبرا الخيمة، وتكليف الإدارة الهندسية لمعاينة المنازل المجاورة، وإعداد تقرير عن الحالة العامة لتلك المنازل.
وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيا حول المنطقة.
يذكر أن منطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة شهدت، أمس السبت، انهيار 3 منازل، بعد ساعات من انهيار منزل بمنطقة جاردن سيتي، وآخر بمنطقة المنتزه في محافظة الإسكندرية.

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