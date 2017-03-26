عفت السادات: لم أوقف دعايتي الانتخابية.. ولا خلافات مع شقيقي زين

المنوفية مروة فاضل:

قال الدكتور عفت السادات، المرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة "تلا – الشهداء"، اليوم الأحد، إنه كان واثقا من قضاء مصر الشامخ ونزاهته، واصفا حكم إعادته للسباق الانتخابي بأنه "رد الحق إليه، وأعاد الأمور إلى وضعها الطبيعي".

ونفى السادات، في تصريحات صحفية، وقف دعايته الانتخابية، خلال نظر سير الدعوى، وأنه كان يباشر لقاءاته مع أهالي الدائرة، ومستمر في جولاته الانتخابية بالقرى والكفور بالمركز، وأنه قبل صدور الحكم أقام حفلا في عيد الأم لتكريم أمهات الشهداء وزوجاتهم، وبعض الأمهات في الدائرة.

وأضاف: "أهالي الدائرة يتمتعون بوعي سياسي عال، ويحتاجون من يخدمهم بشكل حقيقي، ولديهم القدرة على اختيار من يمثلهم وفقا للسيرة الذاتية لكل مرشح، والمنافسة بين جميع المرشحين شريفة، ولا خلافات بيني وبين أخي المرشح زين السادات، أو أي مرشح آخر".

وتابع السادات بأن أهالي دائرة تلا والشهداء يعرفون جيدا الحملة التي تسببت في سقوطه بانتخابات جولة الإعادة الماضية، وأن لديه من العلاقات الطيبة مع أهالي الدائرة ما يمكنه من حسم المعركة الانتخابية لصالحه.

يذكر أن لجنة الانتخابات في المنوفية قد استبعدت السادات من السباق الانتخابي على مقعد دائرة "تلا - الشهداء"، لتغييره في صفته الحزبية إلى مستقل، إلا أن القضاء الإداري أعاده مرة أخرى لسباق المقعد الخالي، منذ إسقاط عضوية محمد أنور السادات.