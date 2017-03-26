«صراصير» في خبز الطلاب.. أزمة جديدة في المدن الجامعية بالإسكندرية

التحرير

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معاناة يعيشها طلاب المدن الجامعية، بجامعة الإسكندرية، بسبب سوء مستوى الخدمات، لاسيما الوجبات الغذائية التي يحصلون عليها، حيث نشرت إحدى الطالبات صورة لرغيف عيش محشو بحشرات "صراصير".

وقالت الطالبة ريهام مبارك، على الصفحة الخاصة بطلاب المدن الجامعية، صورة مصحوبة بتعليق كتبت عليه: "أنا آسفة على بشاعة الصورة، ده يا جماعة عيش المدينة النهاردة وجدنا ديل حشرة في العيش".

وتساءلت مبارك "طيب أنا عايزة أعرف إحنا بندفع فلوس للأكل.. بتروح فين؟ مضيفة، "لا غداء نضيف ولا عشاء، وكمان شالوا الجبنة المثلثات وفالحين بس يدونا شيبسي اللي بيجيب بلاوي، كمان العيش يبقى استغفر الله العظيم بالمنظر ده".

ولقيت كلمات الطالب تعليقات كثيرة مصخوبة بعـبارات تحمل طابع السخرية تارة، والشكوى من مستوى الوجبات تارة، أخرى.

وفي المقابل، علق أحد الطلاب ويدعى تامر سعد، قائلاً: "احمدوا ربنا هما الـ 165 جنيه اللي بتدفعوهم ما يأكلكوش اكلتين برة، السنة هيقفلوها خالص لأنها واقعة عليهم بخسارة".

ومن جهة أخرى نشر الطالب أحمد سمير عزب، صورة لطبق فول سيء، قائلاً : "فول المدينة لما عصرنا عليه ليمون وضفنا له الملح بقى بصورة سيئة ورائحة غير جيدة ولا يرقى لأن يكون طعام للطلاب".

و حاولت "التحرير" الحصول على رد من إدارة الجامعة حول موقفها والإجراء المفترض اتخاذه من خلال الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة ونائبه الدكتور هشام جابر ناب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب إلا أنهم لم يجيبوا على أي اتصال.

يُشار إلى أن هناك 5 مدن جامعية تابعة لجامعة الإسكندرية، بواقع 3 للبنين و2 للبنات وهي بمناطق: سموحة والشاطبي وميرغم.