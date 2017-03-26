صور| جنازة عسكرية مهيبة لشهيد سيناء في بورسعيد

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شيع المئات من أهالي محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، جثمان الشهيد المجند محمود محسن مصطفى أبو جمرة، والذي استشهد إثر انفجار عبوة ناسفة بوسط سيناء، وذلك في جنازة عسكرية مهيبة من مسجد لطفي شبارة بشارع 23 يوليو في حي الشرق.

وسقطت بعض السيدات على الأرض مغمىَ عليهن فور وصول الجثمان، في الوقت الذي دخلت أخريات في نوبة من البكاء والصراخ، في ظل تواجد أمني مكثف لرجال الجيش الثاني الميداني ومديرية الأمن.

وتقدم الجنازة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس جامعة بورسعيد، وعدد من قيادات الجيش الثاني الميداني، ومديرية الأمن وممثلين عن مديرية الأوقاف والكنيسة وأعضاء بمجلس النواب.