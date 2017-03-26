الإسكان عن «مثلث ماسبيرو»: الدولة مش كسبانه وهندفع 3.5 مليار جنيه

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قال أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، إن الدولة غير مستفيدة من مناطق مثلث ماسبيرو، لكنها ستساهم بأكثر من 80% من ثمن التكلفة الفعلي لبناء الوحدات السكنية.

وأضاف درويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك عندنا"، المذاع على قناة "المحور": "لا يوجد مواطن يتحرك من مسكنه سوى الذين يسكنون المناطق الخطرة التي من الممكن أن تؤثر على حياتهم"، موضحًا أن هذا المشروع سيكلف مصر 3 ونصف مليار جنيه".

وتابع :"مشروع مثلث ماسبيرو قديم جدًا منذ أكثر من 30 عامًا، والمنطقة وضعها متدهور ويسكنها 15 ألف نسمة".