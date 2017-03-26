«نقل النواب» تعترض على زيادة تذكرة المترو

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كشّر أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن أنيابهم وأبدوا اعتراضهم على قرار وزير النقل، هشام عرفات، برفع تذكرة مترو الأنفاق إلى 2 جنيه، مطالبين بضرورة ضم منظومة هيئة الإنفاق إلى القوات المسلحة، لانتشالها من عثرتها.

وأعرب هشام عبد الواحد، عضو اللجنة النقل، اعتراضه على الشكل الذي صدر به قرار رفع سعر تذكرة المترو، قائلًا: "دعونا لاجتماع طارئ حتى يكون نواب البرلمان أشبه بمحلل للزيادة، ووزير النقل قال لا زيادة في قيمة التذكرة، وإنه جاي لمناقشة مشكلات السكة الحديد في ضوء طلب إحاطة".

أضاف عبدالواحد، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، لمناقشة تبعات قرار رفع سعر تذكرة المترو: "ما الأسباب الحقيقية وراء رفع تذكرة المترو"، مستدركًا: "سألت الوزير مرّة واتنين وقالي ما فيش زيادة؟".

بدوره أوضح وحيد قرقر، وكيل اللجنة، أن ما حدث خلال اجتماع اللجنة، الأربعاء الماضي، كان لجرجرة المجلس للموافقة، مؤكدًا أن النواب حاولوا سؤال الوزير عن الزيادة ونفى الأمر من الأساس، مطالبًا في الوقت ذاته بضم هيئة الأنفاق إلى القوات المسلحة لانتشالها من عثرتها.