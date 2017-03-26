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«إسكان النواب» ترجئ مناقشة موازانة تنمية الوادي الجديد

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«إسكان النواب» ترجئ مناقشة موازانة تنمية الوادي الجديد «إسكان النواب» ترجئ مناقشة موازانة تنمية الوادي الجديد

التحرير

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قررت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة وكيل اللجنة، يسري المغازي، إرجاء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحصى، عضو اللجنة، بشأن عدم إدراج ميزانية في الموازنة العامة للعام المالي الجديد؛ لتنمية الفرافرة والوادي الجديد.

فيما قررت اللجنة أيضًا - إرجاء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب برديس عمران، والموجه للهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، بشأن عدم إدراج مشروعات صرف صحي لمركز الداخلة في الموازنة الجديد، بسبب غياب وزير الإسكان، مصطفي مدبولي عن اجتماع اللجنة، اليوم الأحد.

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التحرير

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