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الوكيل: القطاع الخاص يُقدِّر الخطوات الجريئة لإصلاح الاقتصاد المصري

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الوكيل: القطاع الخاص يُقدِّر الخطوات الجريئة لإصلاح الاقتصاد المصري الوكيل: القطاع الخاص يُقدِّر الخطوات الجريئة لإصلاح الاقتصاد المصري

التحرير

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قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، هاني برزي: إن "مشاركة المجلس التصديري في هذا المعرض سيكون بدعوة عدد من الشركات العالمية لعقد عقود تصديرية معهم".


وأضاف "برزي" خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليًا للإعلان عن تفاصيل معرض "أهلًا رمضان" أن السلع الغذائية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، وقد قمنا بتصدير 2.4 مليار دولار - بجانب أن هناك استراتيجية لغزو الأسواق الأفريقية، بعد توجه الرئيس لإفريقيا.

من جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القطاع الخاص في يقدر تمامًا الخطوة الجريئة للرئيس السيسي وحكومته على الإصلاح الاقتصادي الشامل والتي لم تستطيع أي حكومة سابقة الإقدام على هذه الخطوة التي سترى نتائجه في المستقبل، وإن كان لها بعض النتائج السلبيه.

وأضاف "الوكيل" أن الرئيس السيسي دائمًا يطالب باستقرار وضبط الأسواق والأسعار.

 

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التحرير

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