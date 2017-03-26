الوكيل: القطاع الخاص يُقدِّر الخطوات الجريئة لإصلاح الاقتصاد المصري

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، هاني برزي: إن "مشاركة المجلس التصديري في هذا المعرض سيكون بدعوة عدد من الشركات العالمية لعقد عقود تصديرية معهم".



وأضاف "برزي" خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليًا للإعلان عن تفاصيل معرض "أهلًا رمضان" أن السلع الغذائية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، وقد قمنا بتصدير 2.4 مليار دولار - بجانب أن هناك استراتيجية لغزو الأسواق الأفريقية، بعد توجه الرئيس السيسي لإفريقيا.

من جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القطاع الخاص في مصر يقدر تمامًا الخطوة الجريئة للرئيس السيسي وحكومته على الإصلاح الاقتصادي الشامل والتي لم تستطيع أي حكومة سابقة الإقدام على هذه الخطوة التي سترى نتائجه في المستقبل، وإن كان لها بعض النتائج السلبيه.

وأضاف "الوكيل" أن الرئيس السيسي دائمًا يطالب باستقرار وضبط الأسواق والأسعار.