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سلامة: ملتزم بزيادة بدل الصحفيين ولن نسمح بنقابة «إلكترونية»

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سلامة: ملتزم بزيادة بدل الصحفيين ولن نسمح بنقابة «إلكترونية» سلامة: ملتزم بزيادة بدل الصحفيين ولن نسمح بنقابة «إلكترونية»

التحرير

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قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، إنه سيتم وضع ضوابط جديدة تسمح لصحفيو المواقع الإلكترونية بالانضمام لعضوية النقابة: "هم من أبناء المهنة، ولن نسمح لهم بتأسيس نقابة خاصة"، وأشار إلى أنه سيلزم أصحاب المواقع بوضع مبلغ مالي لصالح النقابة لتأمين دخول أعضائها.

وخلال احتفالية نظمتها "إرم نيوز" الإماراتية بمكتبها لدى القاهرة، اليوم الأحد، أكد سلامة، التزامه بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، كما أكد الترتيب للقاء مع وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، لإعادة أرض الصحفيين، مشيرًا إلى الإعلان عن جمعية الإسكان الخاصة بالنقابة خلال شهر.

وعن موقفه من الحكم الصادر ضد النقيب السابق يحيى قلاش، وعضو المجلس الحالي جمال عبدالرحيم، والسابق، خالد البلشي، بالحبس عامًا مع إيقاف التنفيذ، أكد أن "نقابة الصحفيين ستقف مع الزملاء في الحكم الصادر ضدهم حتى آخر مراحل التقاضي بكل درجاته".

وعن علاقته بزملائه من أعضاء المجلس، قال: "أرحب بالتعاون مع جميع أعضاء مجلس النقابة في إطار من الديمقراطية والود وليس الصوت العالي بما يخدم مصلحة النقابة والأعضاء وبعيدًا عن استقطاب النقابة لتوجهات سياسية، لأن النقابة في الأساس دورها خدمي ومؤسسي وليست حزبًا سياسيًا"، مضيفًا: "وهذا لا يعني انسحاب النقابة عن دورها في قضايا المجتمع".

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