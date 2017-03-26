حوار| البدري: لست مسؤولا عن فشل الصفقات.. ولم أطلب ضم ستانلي

التحرير

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كيف يرى تشبيه بكوبر؟.. وهل يخشى مواجهة الزمالك؟.. تقييم الصفقات هذا الموسم؟.. هل حسم من سيرحل بعد عن الأهلي؟.. ما سبب الحملة ضد كوليبالي؟ وماذا عن دويدار وأيمن أشرف ومحمود علاء؟.. أسئلة عديدة يُجيب عنها حسام البدري المدير الفني للأهلي لـ«التحرير».

◄ ما ردك على الانتقادات التي توجه لك في الفترة الأخيرة؟

- من يجلسون في الاستوديهات التحليلية بالقنوات الفضائية يتحدثون في فنون كرة القدم وهم لايفقهون شئيًا عنها، كما أن هناك ظاهرة جديدة وهي انتشار «نقاد فيسبوك» فتجد شابًا صغيرًا لا يتجاوز 16 عامًا يكتب شئيا ترى قطعان من الصحفيين والإعلاميين المفترض لديهم الخبرة يسيروا وراءه ليتشكل في النهاية رأي عام موجه في العالم الافتراضي الإلكتروني يحمله الإعلام على أنه حقيقة.

والأرقام والنتائج تؤكد أن الأهلي يسير علي الطريق الصحيح فهو يتصدر الدوري بفارق كبير من النقاط عن أقرب منافسيه، المقاصة بينما تأهل إلى إفريقيا وسيخوض دور الـ16.

◄ ما تعليقك على التأهل الصعب لدور المجموعات في دوري الأبطال؟

- مواجهة بيدفيست كانت صعبة بسبب نتيجة الذهاب، والفوز بفارق هدف واحد وإضاعة كل فرص تعزيز النتيجة بينما كانت مباراة العودة معاناه حقيقية، في ظل الإصابات التي ضربت الأهلي بالإضافة إلى التحكيم السىء للغاية، وأيضًا مواجهة الخصم على أرضه ووسط جمهوره، ولذلك لجأ إلى تغيير طريقة اللعب والاعتماد على تغيير مراكز اللاعبين.

◄ يقال أنك تسير على خطى هيكتور كوبر مدرب المنتخب في نفس طريقة اللعب ماتعليقك على ذلك؟

- مع تقديري واحترامي لكوبر لكن أرفض تشبيه طريقة تدريبي أو تعاملي في المباريات به أو يقال إنني أُسير على خطاه، والدليل أنني تعاملت في مباراة الأهلي والمقاصة مثلا بخطط لعب ظهر بها منتخب مصر بعد ذلك في مباريات أبرزها بطولة الأمم الإفريقية بالجابون.

◄ ما رأيك في قرعة دور الـ16 بدوري الأبطال؟

- الفرق كلها صعبة.. كنت أتمنى مواجهة الزمالك في دور المجموعات لكنه جاء في التصنيف الأول، وبالتالي لن يقع معنا في نفس المجموعة، والأهلي مستعد لمواجهة أي فريق كما أن هناك فرق في قوة الزمالك مثل الترجي والوداد وسان جورج القوى جدًا على أرضه قد يقعون في طريق الأهلي.

◄ هل الفريق مستعد جيدًا لمنافسات دور المجموعات؟

- بالطبع مستعد.. ولكن من المهم أن يكون هناك دعم جيد بالصفقات، وأنا أُريد تدعيم عدد من المراكز أبرزها الهجوم وأرغب في ضم أكثر من مهاجم.

◄ وماذا عن الصفقات التي تعاقدت معها في الشتاء ولم تقيد إفريقيًا؟

- ليس معنى كلامي أنني أغلقت الباب أمام احتمالية دخول الرباعي المحلي عمرو بركات وميدو جابر وأكرم توفيق وباسم على القيد الإفريقي.. كل شىء وارد.

◄ هل بالفعل طلبت ضم الثلاثي دويدار وأيمن أشرف ومحمود علاء؟

- الثلاثي في حساباتي وأتابعهم جيدًا، وهم لاعين على مستوى عال، لكن أُفضل تأجيل إعلان أسماء صفقات الصيف احترامًا للأندية التي يلعب لها هؤلاء اللاعبين، وأيضًا للحفاظ على تركيز لاعبي الأهلي.

◄ هل طلبت التعاقد مع ستانلي؟

- أحتاج لصفقات للدعم في إفريقيا، ومن الصعب أن يضم لاعب لن تستطيع قيده بسبب مشاركته مع فريق آخر بالبطولات الإفريقية.

◄ هل حددت أسماء اللاعبين الذين سيرحلون عن الفريق؟

- أفضل عدم الحديث في هذا الأمر حاليًا.

◄ هل كوليبالي صفقة فاشلة؟

- أرفض تماما الحملة الشرسة التي تمارس ضده والبعض نقل و صور كلامي عنه بطريقة غير صحيحة لأن من المستحيل أن أُهاجم لاعب يتدرب معي، وكوليبالي لم يحصل على فرصته حتى نحكم عليه، وسوف يحصل على فرص ملائمة مع الأهلي وأنتظر منه إثبات وجوده بشكل جيد خلال الفترة المقبلة.

◄ من المسؤلا عن فشل أي صفقة؟

- لا أتحمل ذنب فشل أي صفقة حتي لو كانت من اختياري لأنه من الوارد جدًا أن يأتي لاعب مهم وكبير للأهلي ولا ينجح ليس لأسباب فنية فقط، كما أن الأهلي تعاقد من قبل ما لاعبين كثر للغاية ولم ينجحوا ومع ذلك لم يوجه أي انتقادات للقائمين على اختيارها.

◄ هل حسم الأهلي لقب الدوري؟

- الدوري لم يحسم بعد وبالرغم من ابتعاد الزمالك في المركز الثالث إلا أن المقاصة يسير بشكل جيد، ويجب احترام طموحاته وأحلامه في منافسة الأهلي، على اللقب وأنا أرفض التعامل على إننا حسمنا اللقب حتى لايُصاب اللاعبين بالغرور أو الكسل وسنظل نقاتل حتى لحظة إعلان الأهلي بطلًا للدوري.