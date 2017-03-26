مستشفى الأهلي.. جاهزية حمودي واختبار طبي لنيدفيد

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كتب- أحمد سعيد و أحمد شحاتة:

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية أحمد حمودي الطبية، نافيًا إصابته بشد في العضلة الخلفية كما ردد البعض مؤخرًا.

وأوضح الجهاز الطبي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن حمودي أدى تدريبات بدنية إضافية فقط في مران الفريق أمس، مكتفيًا باستكمال برنامج استشفائي يخضع له وفقًا لإشراف الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري، المدير الفني للفريق.

بينما بدأ كريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق، التماثل للشفاء من آلام الركبة، ومن المنتظر أن يخضع لاختبار طبي يوم الثلاثاء المقبل؛ لتحديد إمكانية مشاركته في التدريبات الجماعية.

ويؤدي نيدفيد تدريبات تأهيلية؛ للتخلص من إصابة الجزع في الرباط الداخلي للركبة، وبدأ يتعافى ويستجيب للبرنامج التأهيلي، وفقا لرؤية الجهاز الطبي بالنادي.

وخضع مؤمن زكريا، لاعب الأهلي لبرنامج بدني لاستعاده لياقته البدنية، وتجهيزه بالشكل الأمثل قبل المشاركة في مباريات الفريق.

وفضل البدري امتثال اللاعب للبرنامج البدنية؛ من أجل اللحاق بزملائه في الجرعات التدريبية، لاسيما أنه غاب عن التدريبات الجماعية طوال الفترة الماضية؛ للخضوع للتدريبات علاجية للتعافي من إجهاد العضلة الضامة.

ويؤكد الجهاز الطبي أن مؤمن زكريا تماثل بدرجة كبيرة للشفاء وتتصاعد فرص لحاقه بمباراة الداخلية التي تقام في الأول من إبريل المقبل في الدوري الممتاز.

ويخوض الأهلي تدريباته الثلاثاء المقبل على فترتين بعدما منح الجهاز الفني اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة بعد ودية سكر الحوامدية اليوم.