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داعش يعدم ثلاثة مدنيين لاتهامهم بدعم الشرطة شمال أفغانستان

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داعش يعدم ثلاثة مدنيين لاتهامهم بدعم الشرطة شمال أفغانستان داعش يعدم ثلاثة مدنيين لاتهامهم بدعم الشرطة شمال أفغانستان

مصراوي Masrawy

داعش يعدم ثلاثة مدنيين لاتهامهم بدعم الشرطة شمال أ

دارزاب/جاوزجان(أفغانستان) - (د ب أ):

أعدمت عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ثلاثة مدنيين على الأقل بإقليم جاوزجان، شمال أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وقال مسؤولون محليون إن الحادث وقع بمنطقة دارزاب المضطربة وجميع الضحايا من المدنيين.

وأكد قائد شرطة الإقليم، عبد الحفيظ خاشي وقوع الحادث، رافضا المزاعم ضد الضحايا.

وأضاف أن المدنيين الثلاثة ليست لديهم أي اتصالات أو تعاون مع أو أي مؤسسة أمنية، كما زعم أنصار داعش.

وتدهور الوضع الأمني في إقليم جاوزجان، بشكل حاد، خلال الأشهر الأخيرة، حيث وسع أنصار داعش من عملياتهم في بعض المناطق النائية من الإقليم.

وقتل عشرة على الأقل من رجال الشرطة وامرأة في هجوم نفذته عناصر داعش في هذا الإقليم الشهر الماضي.

وكانت عناصر داعش قد قتلت في وقت سابق ستة على الأقل من موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر وخطفت اثنين آخرين.

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