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بالصور.. وزير التعليم العالي: مشروع جديد لنظام دخول الجامعات

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مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالي مشروع جديد لنظام دخول الجامعات (1)وزير التعليم العالي مشروع جديد لنظام دخول الجامعات (1)

وزير التعليم العالي مشروع جديد لنظام دخول الجامعات (3)وزير التعليم العالي مشروع جديد لنظام دخول الجامعات (3)

وزير التعليم العالي مشروع جديد لنظام دخول الجامعات (4)وزير التعليم العالي مشروع جديد لنظام دخول الجامعات (4)

وزير التعليم العالي مشروع جديد لنظام دخول الجامعات (2)وزير التعليم العالي مشروع جديد لنظام دخول الجامعات (2)

الإسكندرية – محمد عامر:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة بصدد دراسة مشروع متكامل لنظام دخول الجامعات، مؤكدًا أهمية تطوير التعليم بما يتناسب مع التحديات الحالية والمستقبلية بصورة تضع الجامعات المصرية في المنافسة مع كبرى الجامعات العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الأحد، فى مجلس جامعة الإسكندرية، بحضور الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، والدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد المختلفة.

وأكد الوزير أهمية تطوير البحث العلمي لدوره في خدمة وحل جميع المشكلات الحياتية التي يواجهها المجتمع، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها العديد من الخطط الإستراتيجية التي تساهم في حل جميع المشكلات في المجتمع.

وشدد "عبد الغفار" على ضرورة الاهتمام بقطاع البعثات واستقطاب الطلاب الوافدين، مشيرًا إلى أهمية أن يكون هناك تمثيل للجامعات الحكومية والخاصة لرعاية المؤتمرات المجتمعية خارج .

ووجه وزير التعليم العالى رؤساء الجامعات بأن يكون للجامعات دور رئيسي تنموي في المحافظات الموجودة بها للمشاركة في حل جميع التحديات التي تواجهها.

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