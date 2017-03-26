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التأمين على 3 آلاف و728 عاملًا خلال شهر بأسيوط

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التأمين على 3 آلاف و728 عاملًا خلال شهر بأسيوط التأمين على 3 آلاف و728 عاملًا خلال شهر بأسيوط

مصراوي Masrawy

ياسر الدسوقي محافظ أسيوط

أسيوط ـ أسامة صديق:

قال المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الأحد، إن التغطية التأمينية خلال شهر بلغت 3 آلاف و728 عاملا، بالإضافة إلى صرف 838 حالة معاش، وذلك من خلال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وصندوق العاملين بالقطاع العام والخاص بأسيوط، مؤكدا العمل على تنفيذ خطة الدولة في توسيع مظلة التأمينات الإجتماعية طبقاً للقانون.

وأوضح سعد حامد الصايغ، مدير عام منطقة أسيوط للتأمينات الاجتماعية، التأمين على 1972عاملا طبقاً لقانون 79 لسنة 1975، منهم 679 عاملا بالقطاع الخاص و123 عامل مقاولات، و935 سائقا، بالإضافة إلى التأمين على 233 عاملا بالمخابز.

وأكد مدير المنطقة على أن تلك المعاشات سيتم صرفها من خلال منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية، والمنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة، تسهيلاً على المواطنين في الحصول على مستحقاتهم المالية وحماية لحقوق العاملين بالقطاع الخاص والعام من خلال التأمين عليهم، وعلى المنشآت التي يعملون بها.

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