الأم المثالية لأمهات الشهداء لـ"مصراوي": "ابني عاش رجل واستشهد بطل والرئيس قالّي أنتي تاج على رؤوسنا"

الأقصر – محمد محروس:

"أنا فخورة بتكريم الريس.. زي ما أنا فخورة بكوني أم الشهيد البطل".. بهذه الكلمات بدأت السيدة بهية طاهر محمد شعبان، والدة الشهيد الرائد مصطفى حجاجي حلمي، ابن قرية الشغب التابعة لمدينة إسنا بالأقصر، حديثها لـ"مصراوي"، بعد تكريمها خلال الندوة التثقيفية الـ25 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحصولها على لقب الأم المثالية لأمهات الشهداء.

وقالت والدة الشهيد لــ"مصراوي": "الريس قالي بعد كلمتي في الحفل إنتي تاج على رؤوسنا كلنا، وأنا فخور بيكي، وأنا قولتله أنا اللي فخورة إني شوفت الناس الحلوة دي زي ما أنا فخورة إني أم الشهيد البطل".

وأضافت والدة الشهيد الرائد مصطفى حجاجي حلمي: "قلت للرئيس أنا هقدم ولادي كلهم فدا مصر، وابني الأصغر حلمي دخل الكلية الحربية عشان ياخد بتار أخوه".

وعن شعورها بعد تكريم الرئيس لها، قالت متأثرة: "الريس أثلج صدري وفرحني بابني الشهيد وبقوله شكرًا يا ريس".

وروت الأم المثالية لأمهات الشهداء، أن ابنها "مصطفى" استشهد في نفس تاريخ تخرجه 18 يوليو، وأنه كان أول دفعته 103 حربية، و"رغم مرور عام و9 أشهر على استشهاده، قلبي موجوع قوي عليه، بس أنا عارفة إنه دلوقتي في مكان أحسن، وربنا يجمعني به في الآخرة".

الأم المثالية لأمهات الشهداء، لديها 5 أبناء غير الشهيد الرائد مصطفى حجاجي، منهم طبيب و3 مهندسين وطالب في الكلية الحربية، وهم: "وائل، مهندس، ومروة، طبيبة، وشيرين، مهندسة، وريهام، مهندسة، وحلمي، طالب في الكلية الحربية".