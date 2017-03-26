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بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد تعيين 364 إمامًا جديدًا

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بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد تعيين 364 إمامًا جديدًا بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد تعيين 364 إمامًا جديدًا

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محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الأحد، تعيين 364 إمامًا وخطيبًا من الناجحين من محافظات: الشرقية، والمنوفية، والدقهلية، والبحيرة، والجيزة، وسوهاج، والقليوبية، من المتقدمين لمسابقة الأئمة رقم ( 1 ).

ونشرت وزارة الأوقاف، أسماء الأئمة الجدد على موقعها الرسمي .. إضغط هنا

وأوضحت الوزارة- في بيان لها- أن كل إمام سيتسلم العمل بالمديرية المذكورة أمام اسمه لتعيينه بها، على أن يسلم الأئمة الجدد ملفاتهم لشئون العاملين بديوان عام وزارة الأوقاف خلال عشرة أيام من تاريخه.

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