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تخصيص يومًا للمشتريين الدوليين والإعلاميين بمعرض "أهلًا رمضان"

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تخصيص يومًا للمشتريين الدوليين والإعلاميين بمعرض "أهلًا رمضان" تخصيص يومًا للمشتريين الدوليين والإعلاميين بمعرض "أهلًا رمضان"

مصراوي Masrawy

معرض أهلًا رمضان

كتبت- عايدة رضوان:

قال المهندس شريف سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للمعارض والمؤتمرات، إنه تم تخصيص يوم للمشتريين الدوليين، والإعلاميين بمعرض "أهلًا رمضان".

وأضاف سالم- اليوم الأحد- أن المعرض مقام على 22 ألف متر مربع، باشتراك ما يتراوح بين 180 إلى 200 شركة مصرية، بالتعاون مع بعض المستورين، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية لتنظيم المرور الخاص بالمعرض.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للمعارض والمؤتمرات، أن المعرض لا ينشد المنافسة، وإنما يهدف إلى توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية ومن اللحوم والألبان والعصائر وغيرها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأحد للإعلان عن إطلاق معرض "سوبر ماركت إكسبو".

ويرأس المؤتمر الدكتور علي المصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، والمهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

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