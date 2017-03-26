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رئيس "التصديري للصناعات الغذائية": السيسي وجه بزيادة الصادرات الغذائية إلى إفريقيا

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رئيس "التصديري للصناعات الغذائية": السيسي وجه بزيادة الصادرات الغذائية إلى إفريقيا رئيس "التصديري للصناعات الغذائية": السيسي وجه بزيادة الصادرات الغذائية إلى إفريقيا

مصراوي Masrawy

علي المصيلحي وزير والتجارة

كتبت- عايدة رضوان:

قال هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن صادرات من الصناعات الغذائية بلغت 2.4 مليار دولار خلال الأعوام الماضية، مشيرًا إلى أن سيتم العمل على مضاعفة هذا الرقم خلال السنوات الخمس الماضية.

وأضاف برزي، أن الرئيس عبد الفتاح ، وجه بالتوجه إلى تصدير الضناعات الغذائية إلى إفريقيا، والعمل على زيادة صادرات قطاع الصناعات الغذائية في القارة السمراء.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأحد، للإعلان عن إطلاق معرض "سوبر ماركت إكسبو".

ويرأس المؤتمر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، والمهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

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