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القوى العاملة: مقترح بزيادة الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص إلى٢٠٠٠ جنيه

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القوى العاملة: مقترح بزيادة الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص إلى٢٠٠٠ جنيه القوى العاملة: مقترح بزيادة الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص إلى٢٠٠٠ جنيه

مصراوي Masrawy

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتبت- نورا ممدوح:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه تم عقد جلسة الأسبوع الماضي في اتحاد المستثمرين، واقترح رئيس مجلس إدارة الاتحاد أن يكون الحد الادني للأجور بالقطاع الخاص يبدأ من ٢٠٠٠ جنيه، مشيرًا إلى أن هذا الاقتراح اتفق عليه البعض واختلف البعض الأخر إلا انه سيتم البدء في مناقشته مع اتحادات أصحاب الأعمال.

وأضاف سعفان- في تصريح صحفي، الأحد- أنه لابد من أن يحدد القطاع الخاص مبلغ معين وإلا يقل عنه للحفاظ على العمالة لأنه عندما يتم تعينهم برواتب ضئيلة وبجد العامل فرصة أفضل براتب أكبر يتركه ويتكبد خسائر ذلك، لذلك لابد من منحه قدر من الأمان.

وفيما يخص قانون العمل، قال الوزير إنه يتم مناقشته في لجنة القوى العاملة وإنه سيكون متواجد مع النواب للرد علي أي استفسارات أو ملاحظات ومقتراحات حتي يتم الانتهاء منه في القريب العاجل، لأنه سيدعم العامل المصري وصاحب العمل ومناخ الاستثمار والإنتاج في .

وعن المصانع التي تم إغلاقها في اعقاب ثورة ٢٥ يناير، قال إنه مع تصاعد الأجواء الثورية حدثت اضطرابات في المصانع والشركات لزيادة الأجور مما تسبب في زيادتها بالفعل ٣٠٠٪ وهو ما أدى إلى أن صاحب العمل لم يتمكن من استكمال مسيرة المصنع لارتفاع التكلفة عليه منا دفعهم لاتخاذ قرار باغلاق المصنع.

وتابع: "لذلك ما نؤكد عليه هو ضرورة أن يكون هناك توافق بين الطرفين عندما يكون هناك طلبات يتم مناقشتها من خلال الوزارة والمفاوضة الجماعية حتي لا يضطر صاحب العمل لإغلاق المصنع".

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