"زراعة النواب" توافق على انضمام مصر لاتفاقية حماية الأصناف النباتية

كتب- أحمد علي:

وافقت لجنة الزراعة والري فى اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الشعيني، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 84 لسنة 2017، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة "يوبوف" المؤرخة 2/12/1961، والمعدلة في 10/11/1972، وفي 23/10/1978، وفي 19/3/1991.

حضر مناقشة الاتفاقية: المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وممثلين من وزارات، الخارجية، والبيئة، والزراعة، والنائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، والنائب عمرو غلاب، ورئيس لجنة الشئون الاقتصادية، ويترأس الاجتماع النائب هشام الشعينى.